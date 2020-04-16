Irak'tan gelen Türkler Nevşehir'deki yurda yerleştirildi Irak'tan Nevşehir'e gelen 239 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Irak'tan Nevşehir'e gelen 239 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gözetim altında tutulmak üzere Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait öğrenci yurduna yerleştirildi.

Irak'tan uçakla Kayseri'ye gelen 239 Türk vatandaşı, polis eşliğinde otobüslerle Nevşehir'e getirildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapadokya Kız Öğrenci Yurdu'na getirilen vatandaşlar, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra yurtta tek kişilik olarak hazırlanan odalara yerleştirildi.

Polis ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı, AFAD görevlileri otobüsleri dezenfekte etti.

Vatandaşların 14 günlük karantina sürecinde ihtiyaçlarının Nevşehir Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA