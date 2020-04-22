Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan vatandaşların sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadı 38 farklı kente gönderilen vatandaşları evlerinde de 14 gün izole olacaklar Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen...

Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda karantinada olan vatandaşların sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadı

38 farklı kente gönderilen vatandaşları evlerinde de 14 gün izole olacaklar

ESKİŞEHİR - Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen 250 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinada tutuldukları Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdu'ndan tahliye edildi.

Eskişehir'e Irak'tan getirilen ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce karantinaya alınan 250 kişinin tahliye işlemi tamamlandı. KYK Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar, kontrollerin ve çıkış işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. Ayrıca 38 farklı kente gönderilen vatandaşların, evlerinde de 14 gün izole olacağı da bildirildi.

Aralarında iş insanı ve çalışanların da bulunduğu 250 Türk vatandaşı 8 Nisan Çarşamba günü uçakla Irak'tan Eskişehir'e getirilmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinaya alınmak üzere Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti.

Kaynak: İHA