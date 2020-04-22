Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi
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Eskişehir, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen 250 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinada tutuldukları Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdundan tahliye edildi.

22.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:59
Irak'tan gelen 250 Türk vatandaşı memleketlerine gönderildi

Irak'ın başkenti Bağdat'tan gelen 250 Türk vatandaşı, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde karantinada tutuldukları Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdundan tahliye edildi.

Eskişehir'e Irak'tan getirilen ve Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün önce karantinaya alınan 250 kişinin tahliye işlemi tamamlandı. KYK Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan ve sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı öğrenilen vatandaşlar, kontrollerin ve çıkış işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmeye başlandı. Ayrıca 38 farklı kente gönderilen vatandaşların, evlerinde de 14 gün izole olacağı da bildirildi.

Aralarında iş insanı ve çalışanların da bulunduğu 250 Türk vatandaşı 8 Nisan Çarşamba günü uçakla Irak'tan Eskişehir'e getirilmiş, yapılan sağlık kontrollerinin ardından 14 gün karantinaya alınmak üzere Eskişehir Gündüzalp Öğrenci Yurduna yerleştirilmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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