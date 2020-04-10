Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı
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Mardin, Irak, 3. Sayfa

Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı Irak'tan gelen 200 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan Mardin'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

10.04.2020 23:10 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:11
Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

MARDİN - Irak'tan gelen 200 Türk vatandaşı, korona virüs tedbirleri kapsamında boşaltılan Mardin'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sonrasında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda dönmeye devam ediyor. Irak'ta çalışan 200 kişi otobüslerle Mardin'e getirildi. Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirilmek üzere getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından yurda yerleştirilirken alanda polis ekipleri geniş güvenlikleri aldı.

Mardin Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs sebebiyle Irak'tan ülkemize dönüş yapan vatandaşlarımız sağlık taramaları ve kayıtları yapılarak Mardin Kasımiye Erkek Öğrenci Yurduna yerleştirildi" denildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hadi Çomaktekin ve Yurt Müdürü Sedat Durmaz, vatandaşların belirli bir tertip ve düzen içerisinde yurda yerleştirilmesiyle ilgili organizasyonu yaptı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra yurda yerleştirilenler, 14 gün karantinada kalacak.

Irak'tan gelen 200 kişi Mardin'de karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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