Irak'tan Fransa ve İspanya'dan ülkeye girişlere yasak

06.03.2020 23:34 | Son Güncelleme: 06.03.2020 23:34

Irak Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme önlemleri kapsamında Fransa ve İspanya'dan gelenlerin ülkeye girişini yasakladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Fransa ve İspanya'dan gelen yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Böylece giriş yasağı konulan ülke sayısı 11 oldu." ifadeleri kullanıldı.

Yasağın, diplomatik heyetleri kapsamadığını belirtildi.

Bağdat yönetimi, koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemek amacıyla geçen ay içinde Çin, İran, Tayland, Güney Kore, Japonya, İtalya, Kuveyt, Bahreyn ve Singapur'dan ülkeye girişleri yasaklamıştı.

Irak'ta koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetmiş, vaka sayısı 35 olarak açıklanmıştı.

Kovid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Fransa'da 9, İspanya'da 5 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA