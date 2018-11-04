Irak'tan ABD'ye Yaptırım Tepkisi

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımlarda yer alan bazı maddelerin Irak'ın içişlerini de ilgilendirdiğini belirterek tepki gösterdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki geldi. Yapılan açıklamada, yaptırımlardaki bazı maddelerin ülkenin içişlerini ilgilendirdiği belirtilerek, söz konusu maddenin iptal edilmesi istendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Mahcub tarafından yapılan yazılı açıklamada, komşu ülke İran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili ABD Bağdat Büyükelçiliği tarafından yayımlanan açıklamanın takip edildiği ifade edilerek, açıklamanın Irak'ın iç güvenliğiyle ilgili olduğu ve ülkelerin egemenliğine saygıyı ihlal ettiği belirtildi. Irak'ın içişlerine karışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Mahcup, ABD Bağdat Büyükelçiliğinin uluslararası teamüllere aykırı davranışta bulunduğunu vurguladı. Uluslararası hukuka aykırı bu açıklamanın iptal edilmesini isteyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu gibi açıklamaların tekrar edilmemesini de istedi.

ABD Bağdat Büyükelçiliği, İran'ı Irak'ın egemenliğine saygı duymaya davet ederek, Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesi altındaki bazı grupların silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermeye çağırmıştı. - ERBİL