Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar
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Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

Irak hükümetinin, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığı duyuruldu.

04.01.2020 20:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:42
Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

hükümetinin, (ABD) güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığı bildirildi.


Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in 'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası hükümetin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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