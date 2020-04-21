Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
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Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

21.04.2020 02:40 | Son Güncelleme: 21.04.2020 02:42
Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan 366 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü tahliye kapsamında, Bağdat'ın çeşitli semtlerinde bulunan 366 Türk vatandaşı, tahsis edilen otobüslerle Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle gerçekleştirilen tahliye ile yurda giriş yapan Türk vatandaşlarının, Habur Sınır Kapısındaki sağlık kontrolü ve işlemleri sürüyor.

İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk vatandaşları, 14 gün süreyle karantinaya alınacakları Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına götürülecek.

Irak'tan 366 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

Kaynak: AA

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