Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 3 füze ile saldırı düzenlendi.

- Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği binası, yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye 3 füze ile saldırı düzenlendi.

Irak'ta roketli saldırılar devam ediyor. Başkent Bağdat'ta içinde ABD Büyükelçiliği, yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi. Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 3 katyuşa füzesi atıldığı belirtilerek, füzelerden birinin Ulusal Güvenlik Ajansı binası yakınlarına, birinin kutlama alanına ve diğerinin de bir eve düştüğü bildirildi. Füzenin eve düşmesi sonucu bir vatandaşın aracının hasar gördüğü aktarıldı.

Füzeli saldırı sırasında yabancı misyonlar ile hükümet konaklarının bulunduğu Yeşil Bölge'den siren sesleri yükseldiği kaydedilerek, saldırıdan sorumlu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne de dün füzeli saldırı düzenlenmiş, saldırıda 3 kişi yaralanmıştı.

Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Hacıoğlu

Yatakta kanlar içinde uyandı! Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti
Yatakta kanlar içinde uyandı! Moldovalı kadın, pansiyon çalışanları tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü! O anlar kamerada
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayarak öldürdü! O anlar kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Vahap Seçer Muharrem İnce Vladimir Putin
Magazin Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Abdullah Avcı Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Irak'taki Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 09:52:16. #1.15#

title