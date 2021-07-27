Irak'taki Yekgirtu lideri Bahaddin, Tunus'ta demokrasiye "darbe" yapıldığını söyledi
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Irak'taki Yekgirtu lideri Bahaddin, Tunus'ta demokrasiye "darbe" yapıldığını söyledi

Irak'taki Yekgirtu lideri Bahaddin, Tunus'ta demokrasiye 'darbe' yapıldığını söyledi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin, Tunus'ta demokrasiye ve meşruiyete "darbe" yapıldığını belirtti.

Irak'taki Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) lideri Salahaddin Bahaddin, Tunus'ta demokrasiye ve meşruiyete "darbe" yapıldığını belirtti.

Yekgirtu lideri Bahaddin, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Tunus'taki darbe girişimini kınadı.

Tunus'ta demokrasi ve meşruiyet deneyimine bir "darbe" yapıldığını dile getiren Bahaddin, bu ülkede yaşananları açık bir geri dönüş ve başarılı demokrasi deneyimini yok etme çabası olarak değerlendirdi.

Tunus'ta ne olmuştu?

Tunus'ta hükümet ve muhalefet partilerine yönelik protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

Cumhurbaşkanı Said'in kararları üzerine halkı barışçıl mücadeleye çağıran Gannuşi, yasal dayanağı bulunmayan bu adımın bir "darbe" olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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