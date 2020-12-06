Irak'taki Um Kasr Limanı sular altında kaldı
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Irak'taki Um Kasr Limanı sular altında kaldı

06.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 00:01
Irak'taki Um Kasr Limanı sular altında kaldı

Irak'taki Um Kasr Limanı, meydana gelen şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı.

Irak'taki Um Kasr Limanı, meydana gelen şiddetli yağış sonrası sular altında kaldı.

Irak'ın Basra kentindeki şiddetli yağış hayatı felç etti. Kentte bulunan Um Kasr Limanı, şiddetli yağışlar nedeni ile sular altında kaldı. Limanda bulunan çok sayıda araç suya gömüldü. Konuya ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı. - BASRA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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