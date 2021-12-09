Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevi sona erdi - Haberler
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Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevi sona erdi

Irak'taki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevi sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevinin bugün resmen sona erdiğini açıkladı.

Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevinin bugün resmen sona erdiğini açıkladı.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ülkenin büyük bir kısmını işgal etmesinin ardından Irak'a konuşlanan uluslararası koalisyon güçlerinin muharebe görevinin resmi olarak bugün sona erdiğini söyledi.

Geçen yıl Irak ile koalisyon güçleri arasında başlatılan "Stratejik Diyalog" görüşmelerinin son toplantısının bugün yapıldığını belirten el-Araci açıklamasında, "koalisyon güçlerinin bugün ülkeden çekildiğini duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. El-Araci açıklamasında, koalisyon güçleri ile eğitim ve danışmanlık alanlarındaki ilişkilerinin devam edeceğini aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 31 Aralık'tan sonra Irak'ta ABD muharebe güçlerinin kalmayacağını duyurmuştu. - ERBİL

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