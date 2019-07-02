Irak'taki Türkmen vekillerden "ötekileştirilme" tepkisi

Irak Meclisindeki Türkmenler, merkezi hükümet ve siyasi partileri, Türkmenleri ötekileştirmeye çalışmakla suçladı.

Irak Meclisindeki Türkmen milletvekilleri, merkezi hükümet ve siyasi partilerin kendilerini sistemden dışladığını, hükümetteki idari haklarının yok sayıldığını ifade ederek, bu duruma tepki gösterdi.

Ortak basın toplantısı düzenleyen vekiller adına konuşan Ahmed Haydar, detay vermeksizin merkezi hükümet ve siyasi partilerin Türkmenleri ötekileştirme çabası içinde olduğunu savundu.

Haydar, Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Meclis Başkanlığına işaret ederek, "3 başkanlık ve siyasi partiler, Türkmenlerin idari, siyasi ve kültürel haklarının verilmesi noktasında aciz davranıyorlar." dedi.

Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Kerkük'teki durumun eskiye döndürülmesi için ciddi girişimlerin bulunduğunu söyleyen Haydar, Telafer, Musul ve ovasının imar edilmeksizin kaderine terk edildiğini, Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesindeki Türkmenlerin çektiği sıkıntıların da devam ettiğini dile getirdi.

Irak'taki Türkmenler, merkezi hükümette kendilerine idari ve siyasi haklarının verilmediğini belirterek, ülkede yok sayıldıklarını sıklıkla dile getiriyor.

329 sandalyeli Irak Meclisinde 10 Türkmen milletvekili bulunuyor.

Kaynak: AA