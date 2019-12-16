Irak'taki Türk Kızılayı çalışanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL
Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
16.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 16.12.2019 23:46
Türk Kızılayı Irak Delagasyonu ekibi, Erbil kentindeki Türk Kızılayı ofisinde Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı. Kızılay çalışanları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.
Kaynak: AA