Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Irak'ın Kerbala kentindeki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Irak'taki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
23.06.2020 10:26 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:27

Irak'ın Kerbala kentindeki Türk hastanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Irak'ın Kerbala kentindeki Türk hastanesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yoğun çalışmalar sonrası yangın kontrol altına alındı. Hastanenin resmi açılışından günler önce meydana gelen yangın sonucu iki oda ve içindeki tıbbi cihazlar kullanılmaz hale geldi.

Kerbela Valisi Nazif Hattabi, Türk hastanesinde çıkan yangına ilişkin bir açıklama yaparak yangının yakında planlanan hastanenin açılışını etkilemeyeceğini vurguladı. Hattabi, yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan Irak Sağlık Bakanlığı yatırım planı projeleri kapsamında Türk şirketi Universal-Acarsan tarafından inşa edilen Türk hastanesinin, 492 yatak kapasiteli olduğu ifade edildi. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

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