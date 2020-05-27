Irak'taki tarihi Amedi Camisi mimarisi ve görkemli minaresiyle kendisine hayran bırakıyor
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Irak'taki tarihi Amedi Camisi mimarisi ve görkemli minaresiyle kendisine hayran bırakıyor

Irak'ın Duhok vilayetindeki tarihi Amedi Camisi yüzyıllardır Müslümanları bir araya getiren ve çok sayıda din adamı yetiştiren bir merkez olarak ön plana çıkıyor.

Irak'taki tarihi Amedi Camisi mimarisi ve görkemli minaresiyle kendisine hayran bırakıyor
27.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:31

Irak'ın Duhok vilayetindeki tarihi Amedi Camisi yüzyıllardır Müslümanları bir araya getiren ve çok sayıda din adamı yetiştiren bir merkez olarak ön plana çıkıyor.

Duhok kent merkezinden yaklaşık 70 kilometre kuzeydeki Amedi kentinde bulunan Amedi Camisi, tarihi yapısı ve görkemli minaresiyle dikkati çekiyor.

Duhok Arkeoloji Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre, caminin tarihi İslamiyet ve Hristiyanlık öncesi döneme dayanıyor. İlk önceleri kilise olan yapının daha sonra Emeviler döneminde camiye dönüştürüldüğü belirtiliyor.

Osmanlı döneminde inşa edilen görkemli minare

Tarihi caminin 33 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 103 basamaklı merdiveni bulunan minaresinin ise 15. yüzyılda Osmanlı Devletine bağlı Bahdinan Emirliği tarafından inşa edildiği aktarılıyor.

Toplamda 3 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulan camide, açık ve kapalı ibadet alanlarının yanı sıra güllerle bezenmiş çok hoş bir de bahçesi bulunuyor.

Amedi Camisini bölgedeki diğer tarihi camilerden farklı kılan en önemli özelliği ise ibadet için kadınlara ait özel bir bölümünün de bulunması.

"Camiyi görmek için birçok bölgeden insanlar buraya geliyor"

Amedi kenti sakinlerinden Ali Ömer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu tarihi cami, ibadet merkezi olmasının yanı sıra turizm için de önemli bir nokta. Camiyi görmek için birçok bölgeden insanlar buraya geliyor." dedi.

Caminin aynı zamanda dini eğitim verilen bir medrese ve okul görevi de gördüğünü anlatan Ömer, "Bu cami bölgede birçok imam ve dini adamının yetişmesine vesile oldu. Bir dönem ilim ve kültür merkezi olarak kabul ediliyordu." diye konuştu.

Caminin göz alıcı bahçesi ziyaretçileri hayran bırakıyor

Tarihi cami, mimarisi ve görkemli minaresinin yanı sıra göz alıcı güllerle bezenmiş bahçesiyle de ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Caminin gül kokularının eksik olmadığı bir bahçeye sahip olmasında, 1995'ten bu yana gönüllü bahçıvanlığını yapan Hacı Selim'in emeklerinin büyük payı bulunuyor.

Selim, camiye gelenleri hoş bir koku ve ferahlatan bir manzarayla karşılamak için, tam 25 yıldır bahçeye çiçekler dikip itina ile bakımlarını yaptığını anlattı.

Amedi Camisinin gönüllü bahçıvanı, "Ben bu işi sadece hayır ve Allah için yapıyorum. Çünkü burası Allah'ın evi ve çok kutsal. Dolayısıyla kimseden herhangi bir karşılık beklemeden yıllardır bu işi seve seve yapıyorum." dedi.

UNESCO'nun listesine girmeye hazırlanan Amedi

Duhok'un kuzeyindeki Amedi kenti, Osmanlı döneminde uzun yıllar boyunca Bahdinan Emirliğinin başkentiydi ve içinde barındırdığı medreselerle önemli bir eğitim merkezi olarak kabul ediliyordu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) göre Amedi kentinin tarihi millatan önce 3 bin yılına dayanıyor. Amedi, başta Asuri İmparatorluğu olmak üzere Mezopotamya'daki birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yerleşim merkezi.

UNESCO, 2011 yılında Amedi'yi tarihi dokusu, medreseleri, minaresi dolayısıyla kenti Dünya Miras Listesi'ne almak için hazırlıklara başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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