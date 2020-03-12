Irak'taki Taci üssü saldırısında ölü sayısı 3, yaralı sayısı 12 olarak açıklandı ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak'ta koalisyon kuvvetlerinin konuşlu olduğu Taci üssüne düzenlenen roketli saldırıda 3 askerin öldüğünü, 12 askerin ise yaralandığını açıkladı. Koalisyondan yapılan açıklamada, "3 koalisyon personeli 11 Mart'ta Taci kampına yapılan roket saldırısında hayatını kaybetti. Personelden 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ABD ve Irak güvenlik güçlerinin saldırıya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi. Üsse 18 adet 107mm katyuşa roketi ile saldırı düzenlendiği kaydedilen açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin Taci kampının birkaç mil ötesinde roketlerin fırlatıldığı kamyoneti bulduğu bildirildi. Kaynak: AA