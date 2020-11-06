Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi

06.11.2020 21:25 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:28
Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğindeki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması çağrısında bulundu.

Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğindeki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması çağrısında bulundu.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın iki gün önce Duhok kentinde bir Peşmerge'yi öldürmesi, 3'ünü de yaralaması şiddetle kınandı.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine yönelik son saldırının PKK'nın Irak'tan çıkarılması ve suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için gerçek bir çabanın gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi.

Partinin açıklamasında, PKK'nın işlediği suçların, özellikle Türkiye başta olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı (IKBY) Peşmerge güçleri arasında Duhok kentine bağlı Amedi ilçesinin Çemanke nahiyesinde 4 Kasım'da çıkan çatışmada, 1 Peşmerge ölmüş, 3'ü ise yaralanmıştı.

PKK'nın IKBY'de son dönemde artan terör faaliyetleri

Eski IKBY Başkanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesut Barzani, 2 Ekim'de yaptığı açıklamada, PKK'nın IKBY'deki faaliyetlerini eleştirerek, "Yasal olmayan bir şekilde bir tarafın (PKK) kendini dayatmasına izin verilmemeli." demişti.

KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, 27 Ekim'de yaptığı yazılı açıklamada, PKK'nın IKBY'de memurları öldürdüğünü ve bölgedeki faaliyetleriyle halk için tehdit oluşturduğunu belirtmişti.

IKBY Güvenlik Ajansı, 26 Ekim'de yaptığı açıklamada, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirmişti.

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü de 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, Irak'ın Duhok kentinde, Türkiye sınırında bulunan Serzer Sınır Kapısı Asayiş Müdürü Gazi Salih İlhan'ın, 8 Ekim'de PKK tarafından öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK/KCK'nın bilgisayar korsanlarına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
Terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 2 işçi son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'nın yaktığı cami yeniden inşa edildi
Son dakika haberleri: Terör örgütü PKK'nın yaktığı cami yeniden inşa edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Murat Kurum Mesut Yılmaz Emmanuel Macron
Magazin Uğur Mumcu Aleyna Tilki Demet Akalın Münir Nurettin Selçuk
Spor Falcao Gökhan Töre Lionel Messi Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Avrupa Twitter Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'taki Sünni lider Nuceyfi'nin partisi, terör örgütü PKK'nın ülkeden çıkarılmasını istedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 21:36:43. #1.15#
title