Irak'taki Sünni koalisyon Allavi'ye güvenoyu vermeyecek

20.02.2020 22:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 22:44

Irak Meclisi'ndeki Sünni Güçler Birliği Koalisyonu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi'nin oluşturacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğini açıkladı.



Meclis'te 57 vekile sahip Sünni Güçler Birliği Koalisyonu Üyesi Muhammed Kerbuli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkın ve göstericilerin Allavi hükümetinin Meclis'ten geçmemesi yönündeki talep ve tutumunun yanında yer alıyoruz." ifadesini kullandı.

Allavi'nin partilere danışmadan bakan seçmesine tepki gösteren Kerbuli, şunları kaydetti:

"Allavi'nin hükümetini oluşturma konusundaki kişisel girişimlerini reddediyoruz. Oluşturacağı kabineye güvenoyu vermeyeceğiz."

Kürt vekilden Allavi'ye tepki

Öte yandan Bağdat'taki hükümet görüşmelerinde yer alan Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Milletvekili Arafat Karam, Allavi'nin bakanlarını partili olmayan bağımsız isimlerden seçeceği yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Karam, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) heyeti olarak, Allavi'nin (kabine görüşmelerinde) bize karşı muamelesini reddediyoruz. Kimsenin bizim yerimize karar vermesine izin vermeyiz. Hükümet görüşmelerinde sonuca ulaşamadık ancak toplantılarımıza devam edeceğiz."

Irak Meclisi'ndeki Kürt partiler, Allavi'nin kabinesini partilere sorulmadan bağımsız kişilerden oluşturmasını istemiyor.

Kabinesini siyasi partilerden uzak bağımsız kişilerden oluşturacağını açıklayan Allavi, Meclis'i 24 Şubat Pazartesi günü güvenoyu için olağanüstü oturuma çağırmıştı.



Irak'ta yeni hükümet kurma çalışmaları

Ekim 2019'dan bu yana hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Irak, göstericilerin talebi ve artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını sunduğu 29 Kasım 2019'dan bu yana yeni başbakanını belirlemeye çalışıyor.

Abdulmehdi'nin istifasından 2 ay sonra Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 1 Şubat 2020'de bağımsız siyasetçi ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurma görevi vermişti.

Kaynak: AA