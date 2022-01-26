Irak'taki Sünni ittifak: Meclis Başkanı'nın konutuna saldırı egemenliğe medyan okumadır

Irak Meclisindeki "Takaddüm" ve "Azim" koalisyonlarının birleşmesiyle kurulan Sünni "Egemenlik İttifakı", Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunu hedef alan ve 2 sivilin yaralanmasına yol açan füze saldırısını kınayarak, bunu "devletin egemenliğine karşı bir medyan okuma" olarak nitelendirdi.

"Egemenlik İttifakı", Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine düzenlenen füze saldırısı sonrası yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Egemenlik İttifakı'nın ilanı ve Yüksek Federal Mahkemesinin ilk Meclis oturumunun yasal olmadığı gerekçesiyle yapılan itirazı reddetmesinin üzerinden birkaç saat geçmeden Meclis Başkanı Halbusi'nin Garma'daki konutu kontrol dışı tarafların saldırısına uğradı. Bu saldırı, devletin egemenliği ve prestijine karşı bir medyan okumadır." ifadeleri kullanıldı.

Faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi ve hak ettikleri cezaları almaları çağrısında bulunuldu

Açıklamada ayrıca, benzer bir saldırının yeniden yaşanmaması için Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin de müdahalede bulunması istendi.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin konutunun bulunduğu Enbar'a bağlı Garma ilçesine 3 füzeyle terör saldırısı düzenlendiği, olayda 2 sivilin yaralandığı bildirilmişti.