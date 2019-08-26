Irak'taki Şii milis gruplardan İsrail'e hava saldırısı suçlaması

26.08.2019 17:15

Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli Şii milis gruplar, pazar günü Suriye sınırına yakın bir noktada insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılardan İsrail'i sorumlu tuttu.



Şii milis gruplar adına açıklama yapan, çatı yapısını Haşd-i Şabi'nin oluşturduğu örgüt, Suriye sınırına 15 kilometre mesafede pazar günü kimliği belirsiz iki hava aracıyla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda 1 savaşçının hayatını kaybettiği, bir savaşçının da ağır yaralandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle