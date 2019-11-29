Irak'taki Şii liderlerden, Sistani'nin "seçim çağrısına" destek

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30

Irak'taki Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani'nin meclise yaptığı "şeffaf ve özgür seçim" çağrısına Şii siyasi liderler ve partilerden destek geldi.

Irak Meclisi'nde 42 milletvekiline sahip en büyük 3'üncü parti konumundaki Nasr Koalisyonu lideri eski Başbakan Haydar el-İbadi, Sistani'nin çağrısına ilk destek veren isimlerden biri oldu.

Eski Irak Başbakanı İbadi, yaptığı yazılı açıklamada, "Dini mercinin bugün yaptığı çağrıya binaen, meclise hükümetten güvenoyunun çekilmesi ve yeni bağımsız hükümetin kurulması için yarın olağanüstü oturum gerçekleştirmesi çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

İbadi, adil bir seçim yasasının çıkarılması ve Birleşmiş Milletler gözetiminde erken seçimlere gidilmesi için bağımsız seçim komisyonun kurulması gerektiğini kaydetti.

Irak Meclisi'nde 19 milletvekiline sahip ve muhalefet cephesinde bulunan Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim de yazılı açıklamasında, Sistani'nin çağrısında sözünü ettiği adımların uygulamaya konulması için meclisin ivedi bir şekilde toplanması gerektiğini belirtti.

Sistani'ye, İbadi ve Hekim'den sonra ülkede 2006-2014 yılları arasında iki dönem başbakanlık görevinde bulunan Nuri el-Maliki liderliğindeki İslami Dava Partisi'nden de destek geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "İslami Dava Partisi, yasalar çerçevesinde halkın taleplerini karşılayacak alternatif bir hükümetin kurulması için meclisin ivedi bir şekilde toplanması çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, meclisteki siyasi partiler ve liderlerin Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'ye alternatif bir isim sunmaları gerektiğine işaret edildi.

Haşdi Şabi'ye bağlı ve İran'a en yakın grup olan Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays Hazeli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sistani'ye tabi olduğunu ve çağrısına destek verdiğini kaydetti.

Mecliste 54 milletvekiline sahip birinci parti konumundaki Sairun Koalisyonu lideri Mukteda es-Sadr da dün yaptığı açıklamada, hükümet karşıtı gösterilerde daha fazla kan akmaması için hükümete acilen istifa etme çağrısında bulunmuştu.

Fetih lideri Amiri henüz açıklama yapmadı

Irak Meclisi'nde 47 milletvekiline sahip 2'nci parti konumundaki Fetih Koalisyonunun lideri ve İran'a yakın Haşdi Şabi Komutanlarından Şii politikacı Hadi Amiri'den ise konuya dair henüz bir açıklama gelmedi.

Irak'ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es-Sistani, bugün, ülkede devam eden gösteriler konusunda hükümetin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek, Meclis'e "şeffaf ve özgür seçim" çağrısında bulunmuştu.

Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Açıklanan reform paketlerinden ikna olmayan göstericiler, güvenlik güçlerine protestolarda şiddet kullanılması talimatı vermekle suçladıkları Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetinin istifasını istiyor.

Kaynak: AA