Irak'taki Şii lider Sadr'dan "Filistin'e destek mitingi" çağrısı
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Irak'taki Şii lider Sadr'dan "Filistin'e destek mitingi" çağrısı

Irak'taki Şii lider Sadr'dan 'Filistin'e destek mitingi' çağrısı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail saldırılarına karşı Filistin halkına destek mitingi düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, İsrail saldırılarına karşı Filistin halkına destek mitingi düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sokağa çıkma yasağının (Kovid-19 önlemleri) kaldırılmasına göre, yarın Bağdat ve diğer tüm kentlerde Filistin halkına destek mitingleri yapılsın. Mitinglerde sadece Filistin bayrağı taşınsın ve siyonist İsrail ile ABD bayrakları da yakılsın." ifadelerini kullandı.

Irak'ın ve diğer bazı ülkelerin "İsrail ile normalleşmek" için atacağı muhtemel adımların da reddedilmesini isteyen Şii lider Ürdün ve Lübnan halkına sınır bölgelerindeki Filistin halkına desteğinden ötürü teşekkür etti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Şehit sayısı 122'ye yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 122'ye yükseldiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 900'e ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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