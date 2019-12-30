Irak'taki Şii lider Sadr: "ABD güçlerini ülkeden çıkarmaya hazırım"

30.12.2019 21:22 | Son Güncelleme: 30.12.2019 21:22

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Şii milis gücü Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının mevzilerine yönelik hava saldırısına ilişkin "ABD'li askerleri siyasi ve hukuki yollarla ülkeden çıkarmaya hazır olduğunu" bildirdi.

Sadr, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, çekişmelerin (İran ve ABD arasındaki) Irak üzerinden yapılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, "İşgalcileri (ABD askerleri) ülkeden siyasi ve hukuki yollarla çıkarmaya hazırım." ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, siyasi partilere de çağrıda bulunan Sadr, şunları kaydetti:

"İşgal güçlerinin en kısa zamanda ülkeden çıkarılmaları için safları birleştirin. Eğer çıkmazlarsa da sizinle birlikte onları çıkarmak için başka tutumumuz olacak."

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı dün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki iki mevzisine ABD tarafından üç hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA