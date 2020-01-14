Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü
Haberler » Güncel » Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü - Haber

Irak'taki Şii gruplar, "ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını" görüştü

Iraklı Şii grupların temsilcileri, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda "güçlerin birleştirilmesi" kararı aldı.

14.01.2020 00:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 00:12
Irak'taki Şii gruplar,

Iraklı Şii grupların temsilcileri, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunda "güçlerin birleştirilmesi" kararı aldı.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, Asaib Ehlil Hak, Seyid Şuheda Tugayları, Nuceba Hareketi ve Seraya es-Selam'dan temsilcilerle 'ın Kum kentinde bir araya geldi.

Nuceba Hareketi Sözcüsü Nasr eş-Şammari, Irak resmi ajansına yaptığı açıklamada, söz konusu gruplarla gerçekleştirilen görüşmede, ABD güçlerinin tamamen Irak'tan çekilmesi için "güçlerin birleştirilmesi ve koordine edilmesi" kararının alındığını söyledi.

Şammari, Iraklı Şii örgütlerin hükümete ve meclise diplomatik yollardan yabancı güçlerin ülkeden çıkartılması için "fırsat tanıdığını" ifade etti.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta oy çokluğuyla, ABD güçlerinin ülkeden çıkarılması kararı almıştı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler