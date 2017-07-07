Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın başkenti Bağdat'ta farklı noktalarda meydana gelen şiddet olaylarında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.





AA muhabirine açıklama yapan polis Üsteğmen Saad Kazım, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı zanlıların Bağdat'ın El-Hure bölgesinde yer alan Haşd el-Aşairi'ye ait kontrol noktasına düzenlediği saldırıda bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini, söz konusu gruba bağlı bir kişinin de En-Nehrevan bölgesindeki evinden çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırıda öldüğünü söyledi.



Ebu Gureyb ilçesinin Ez-Zeydan bölgesinde orduya ait kontrol noktasına, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin ateş açması sonucunda bir asker yaşamını yitirirken, Bağdat'ın El-Gadir Mahallesi'ndeki benzeri saldırıda da bir sivil öldü.



Tel Dabai bölgesinde ise bir kişi aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.



Öte yandan, emniyet güçleri, başkentin 2 ayrı bölgesinde, 2 kişinin başlarından vurulan cesedini buldu.



Et-Tarimiyye ilçesinin İbni Sina bölgesinde orduya ait devriye aracına düzenlenen silahlı saldırıda ise bir asker yaralandı.