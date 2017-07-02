Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın Enbar vilayetinde bir göçmen kampında düzenlenen intihar saldırısı sonucu çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.



Enbar Emniyet Müdürlüğünde görevli Yüzbaşı Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine, Enbar'ın batısında yer alan Vefa beldesindeki göçmen kampını hedef alan intihar saldırısında çoğu kadın ve çocuk 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin yaralandığını belirtti.



Duleymi, hayatını kaybedenler arasında 2 polisin de olduğunu kaydetti.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı ancak Iraklı yetkililer bu gibi saldırılardan genellikle terör örgütü DEAŞ'ı sorumlu tutuyor.