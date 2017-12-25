Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Irak'taki Şiddet Olayları

Irak'ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırıldığı tahmin edilen 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün Dibis ilçesine bağlı bir köyden gelen ihbar üzerine yaptıkları incelemede, 3 kişinin cesedine ulaştıklarını belirtti.

Bu kişilerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığını ifade eden Kamil, cesetlerin daha önce terör örgütü tarafından kaçırılan 3 kişinin olma ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi güçleri, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çekilmesiyle çatışmasız şekilde Kerkük'te kontrolü sağlamıştı.

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