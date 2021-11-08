Irak'taki seçimlerde elle sayım işlemleri tamamlandı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, Ekim ayında yapılan genel seçim sonuçlarına edilen itirazların ardından yapılan elle sayım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği Basın Ofisi üyesi İmad Cemil, seçim sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine yapılan elle sayım işlemlerinin geçen Pazar günü tamamlandığını belirterek, "İtirazlar ve komiserliğin bu konuyla ilgili tavsiyelerin incelenmesi ve karara bağlanması için yargıya intikal edilecek. Muhtemelen bunun bir kısmını yasal soruşturma veya yeniden elle sayım işlemi takip edebilir" dedi. Nihai sonuçların açıklanması için belirli bir takvim olmadığını aktaran Cemil, "Yargı konseyi sonuçları onaylanması halinde komiserlik, mecliste sandalye kazanan adayların isimlerini açıklayacak. Sonuçların yargı tarafından onaylanması ardından Cumhurbaşkanı yeni meclisi 15 gün içerisinde toplanmaya çağıracak" şeklinde konuştu.

Irak'ta yapılan seçimlerde büyük oranda oy kaybeden İran'a yakınlığıyla bilinen Şii gruplar yaklaşık 2 haftadır Yeşil Bölge önünde protesto gösterilerini sürdürüyor.

Geçen Cuma, protestocularla güvenlik güçleri arasında meydana gelen şiddet olaylarında bir protestocu hayatını kaybetti ve onlarca kişi yaralandı.

Seçim sonuçları

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu 73 sandalye ile ilk sırada yer alırken, Sünni lider ve eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Takaddüm Koalisyonu 37 sandalye ile 2'inci ve eski Başbakan Nuri Maliki liderliğindeki Hukuk Devleti Koalisyonu 34 sandalye ile 3'üncü oldu.

Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi 33 sandalye ile 4'üncü sırada gelirken, Haşdi Şabi gruplarını bünyesi altında toplayan Fetih Koalisyonu 17 sandalye ile 5'inci sırada, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve Değişim Hareketi'nin yer aldığı Kürdistan İttifakı ise 16 sandalye elde ederek 6'ıncı sırada yer aldı. Sünni politikacı Hamis Hançer liderliğindeki Azim Koalisyonu ise 12 sandalye kazanarak 7'inci sırada seçimi tamamladı. Bağımsız adayların 40 sandalye kazandığı sonuçlara göre, Sivil İmtidat Hareketi 9 sandalye ile 8'inci ve Kanun Doğuşu Listesi 6 sandalye ile 9'uncu sırada yer aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, seçimlerin galibi Sadr Grubu seçim sonuçlarını kabul ettiğini duyururken, Fetih Koalisyonu ise seçim sonuçlarını reddetmişti. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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