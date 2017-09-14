Irak'taki Referandum Tartışmaları

Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde bir araya gelen çok sayıda kişi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı "bağımsızlık referandumu"nu protesto etti.



Diyala'nın merkezi Bakuba kentindeki Valilik binası önünde toplanan göstericiler, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı "bağımsızlık referandumu"nu kabul etmediklerini belirtti.



Göstericilerden Nasir Hamd el-Musevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Diyala'dan yüzlerce kişi barışçıl bir gösteri düzenleyerek, IKBY'nin aldığı referandum kararını kabul etmediğini ilan etmek için meydanlara çıktı." dedi.



Musevi, bölgesel ve uluslararası düzeyde eleştiri almasına rağmen Kürt liderlerin referandum kararlılığına anlam veremediklerini kaydetti.



IKBY Başkanı Mesut Barzani, 7 Haziran'da siyasi partilerle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında, uzun süredir tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017'de yapılacağını ilan etmişti.



Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, referandumun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.



Irak meclisi, salı günü IKBY'nin referandum girişimini reddederken, Diyala ve Salahaddin vilayetlerindeki yerel yönetimler de kendi sınırları dahilinde referandum yapılmasını kabul etmeyeceklerini bildirmişti.