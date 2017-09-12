Irak'taki Referandum Tartışmaları

Türkiye Kamu-Sen Bilecik İl Temsilcisi Ömer Yel, "Bu referandum yalnızca Türkmenlerin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değil bu bölgede yaşayan tüm milletlerin aleyhine, yüzyıllardır Ortadoğu'nun kaynaklarına çökme, İslam'a darbe vurma sevdasıyla yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır." ifadesinde bulundu.



Yel, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladığı referandumla ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin içinde bulunduğu coğrafyada küresel güçlerin eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım savaşı sürdürüldüğünü belirterek, güçlerin askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve yerel işbirlikçileri ile bölgeyi kan gölüne çevirdiklerini vurguladı.



Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerinde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapının da değiştirildiğini ifade eden Yel, şunları kaydetti.



"Özellikle Misak-ı Milli sınırlarımız içerisindeki alan, Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon merkezi haline gelmiştir. Bu çerçevede, komşu ülkelerimizin huzuru ve toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyetinin bekası ve güvenliği için bir kat daha önem kazanmıştır. Bu puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyen IKBY, Irak'ın toprak bütünlüğünü tanımayarak binlerce yıllık Türk yerleşim yerlerini de içine alan bir bölgede, 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu gerçekleştireceğini açıklamıştır. Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu kararla, Türkmenlere ait toprakların IKBY'ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan'ın bir parçası haline getirilmesi asla kabul edilemez. Bu referandum yalnızca Türkmenlerin ve Türkiye Cumhuriyetinin değil bu bölgede yaşayan tüm milletlerin aleyhine, yüzyıllardır Ortadoğu'nun kaynaklarına çökme, İslam'a darbe vurma sevdasıyla yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır. Devletimizin bir oldu bittiyle Türkmen topraklarının ilhak edilmesine göz yummayacağına, bölgedeki soydaşlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alacağına olan inancımız tam, bu yolda atılacak adımlarda desteğimiz sınırsızdır. Türkmen kardeşlerimiz yalnız değildir."