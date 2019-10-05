Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı

05.10.2019 09:31

Irak'ta 5'inci gününe giren, hiçbir siyasi grubun öncülük etmediği kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor.



Kamu hizmetlerinde iyileşme, istihdam, işsizlik sorununa çözüm ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması gibi taleplerle başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı bir hale dönüştü. Euronews.com'da Görüntüle