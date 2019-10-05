Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı

Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı

Irak'ta 5'inci gününe giren kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor

05.10.2019 09:31
Irak'taki protestolar 5. gününe girdi; en az 65 ölü, binlerce yaralı

Irak'ta 5'inci gününe giren, hiçbir siyasi grubun öncülük etmediği kitlesel halk eylemlerinde sivil kayıpların sayısı giderek yükseliyor.


Kamu hizmetlerinde iyileşme, istihdam, işsizlik sorununa çözüm ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması gibi taleplerle başlayan gösteriler kısa sürede hükümet karşıtı bir hale dönüştü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et