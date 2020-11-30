Irak'taki petrol rafinerisine saldırı anı kamerada
30.11.2020 21:55 | Son Güncelleme: 30.11.2020 22:16
Irak'ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Irak'ın Selahaddin ilinde el-Siniye petrol rafinerisine düzenlenen roketli saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.
Terör örgütü DEAŞ tarafından Irak'ın Selahaddin ilinin kuzeyindeki Beyci ilçesine bağlı el-Siniye petrol rafinerisine dün iki adet Katyuşa tipi roketle saldırı düzenlenmişti. Saldırının ardından günlük 30 bin varil kapasiteli el-Siniye rafinerisinde yangın çıkmıştı. Rafinerideki operasyonlar daha fazla hasarı önlemek ve güvenlik nedeni ile durdurulmuştu. Saldırı anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
(Hamad Alnajjar/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı