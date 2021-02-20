Irak'taki Kürt partisi ismindeki "İslam" ifadesini kaldırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak'taki Kürt partisi ismindeki "İslam" ifadesini kaldırdı

20.02.2021 10:21 | Son Güncelleme: 20.02.2021 10:24
Irak'taki Kürt partisi ismindeki

Irak'taki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), ismini "Kürdistan Adalet Toplumu" olarak değiştirdi.

Irak'taki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), ismini "Kürdistan Adalet Toplumu" olarak değiştirdi.

Partinin 4'üncü kongresi, Süleymaniye'deki Tasluca Kongre ve Fuar Merkezinde 18-19 Şubat'ta yapıldı.

Sonuç bildirisine göre 900 delegenin katılımıyla düzenlenen kongrede, partinin kurucusu ve lideri Ali Bapir yeniden başkan seçildi.

Kongrede ayrıca daha önce gündeme gelen isim değişikliği de gerçekleştirildi. "İslam" ifadesini adından çıkaran partinin bundan sonra siyasi hayatına, "Kürdistan Adalet Toplumu Partisi" olarak devam etmesi benimsendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan Adalet Toplumu Partisinin 7 milletvekili, Irak Meclisinde ise 2 milletvekili bulunuyor.

Bapir liderliğindeki parti, Mayıs 2001'de kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Özge Özder Seda Sayan Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Pkk Terör Adana Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'taki Kürt partisi ismindeki "İslam" ifadesini kaldırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 10:24:34. #1.14#
title