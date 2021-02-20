Irak'taki Kürt partisi ismindeki "İslam" ifadesini kaldırdı

Irak'taki Kürdistan İslami Toplum Partisi (Komel), ismini "Kürdistan Adalet Toplumu" olarak değiştirdi.

Partinin 4'üncü kongresi, Süleymaniye'deki Tasluca Kongre ve Fuar Merkezinde 18-19 Şubat'ta yapıldı.

Sonuç bildirisine göre 900 delegenin katılımıyla düzenlenen kongrede, partinin kurucusu ve lideri Ali Bapir yeniden başkan seçildi.

Kongrede ayrıca daha önce gündeme gelen isim değişikliği de gerçekleştirildi. "İslam" ifadesini adından çıkaran partinin bundan sonra siyasi hayatına, "Kürdistan Adalet Toplumu Partisi" olarak devam etmesi benimsendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Meclisinde muhalefet cephesinde yer alan Kürdistan Adalet Toplumu Partisinin 7 milletvekili, Irak Meclisinde ise 2 milletvekili bulunuyor.

Bapir liderliğindeki parti, Mayıs 2001'de kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci