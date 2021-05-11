Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
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Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Irak'taki Kürdistan İslami Hareketi Partisi (Bizutnava), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırılarını kınadıklarını bildirdi.

Parti sözcüsü Abdullah Werti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kürdistan İslami Hareketi olarak, İsrailli askerlerin kutsal Ramazan ayında, Kadir gecesinde, sınırlarını aşarak Aksa Camisi'nde namaz kılan cemaate saldırmasını ve tacizde bulunmasını kınıyoruz." dedi.

Müslümanların ibadet halinde saldırıya uğramasının, tüm uluslararası yasalar ile örfi ve bölge geleneklerine aykırı olduğunu belirten Werti, "Başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünya ülkelerinin Yahudilerin Aksa'ya yönelik saldırısı ve demografinin değiştirilmesi çabalarına karşılık birleşik bir tavır sergilemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Werti, Arap ve bölge ülkelerinin bu duruma karşı sessiz olduğunu kaydederek, "Eğer söz konusu ülkelerin ortak bir tavrı mevcut olmuş olsaydı, İsrail de böylesine tüm sınırları aşarak hareket edip saldırılarda bulunmazdı." diye konuştu.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun hava saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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