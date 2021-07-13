Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi
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Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Arshad Mohammed - Haberler | Güncel

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e yükseldiği bildirildi.

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 5 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Buna göre yangında 41 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, yangının oksijen tüplerinin kötü kullanımından dolayı kaynaklandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekipleri yaptığı açıklamada, yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığını duyurdu.

Daha önce yapılan açıklamada, Zikar'daki İmam Hüseyin Hastanesinde çıkan yangında 36 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 41'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arshad Mohammed

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Son dakika haberleri... Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında ölü sayısı 36'ya yükseldi
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
Irak'ta Kovid-19 hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi.
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