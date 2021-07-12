Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü (2)
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında 20'den fazla kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Irak resmi haber ajansının Zikar Sağlık Dairesine dayandırdığı habere göre, ülkenin güneyindeki Zikar vilayetinde Kovid-19 hastalarının yattığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangında ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı