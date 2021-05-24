Irak'taki koalisyon güçlerine roketli saldırı
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Irak'taki koalisyon güçlerine roketli saldırı

Irak'taki koalisyon güçlerine roketli saldırı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenledi.

Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Hava Üssü'ne roketli saldırı düzenledi.

Ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde yer alan ve ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin bulunduğu Ayn'ül Esad Askeri Hava Üssü'ne katyuşa roketiyle saldırı düzenlendiği bildirildi. Iraklı güvenlik kaynakları roketin üs çevresindeki Bağdadi ilçesine düştüğünü belirterek, yerleşim bölgesine düşen roketin can kaybına yol açmadığını aktardı.

Saldırı sonrası güvenlik güçleri bölgede arama tarama faaliyetleri başlattıkları belirtildi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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