Irak'taki koalisyon güçleri: "Irak'taki üslerimize yapılan saldırılarda Iraklılar ölüyor"

16.02.2020 18:09 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:09

Irak'taki ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, üslerini hedef alan saldırılarda Iraklı askerlerin öldüğünü söyledi.



Irak'ta ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon tarafından yapılan açıklamada, son aylarda üslerini hedef alan füzeli saldırılarda Irak askerlerinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'yi bugün hedef alan füzenin koalisyona ait büyük bir üsse isabet ettiği belirtilen açıklamada, daha önceki saldırıların Iraklı güvenlik güçlerini hedef aldığı kaydedildi.



Geçtiğimiz ay içerisinde ABD Bağdat Büyükelçiliği binası askeri üslerine 19 defa füzeli saldırı düzenlenmişti. Saldırıları kimse üstlenmemesine rağmen ABD, saldırıların İran yanlısı silahlı gruplar tarafından gerçekleştirildiğini iddia ediyor. Son saldırının İran'a yakınlığıyla bilinen Nuceba milis grubunun "ABD'nin Irak'taki askeri varlığının sonu için geriye sayım başlamıştır" açıklaması sonrası gelmesi dikkat çekti.



Irak'ta özellikle Ocak ayında İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in Bağdat'ta öldürülmesinin ardından ABD Bağdat Büyükelçiliği ile askeri üslerine saldırılar düzenlendi. Irak Meclisi, Ocak ayında yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması yönünde karar almıştı. - ERBİL

Kaynak: İHA