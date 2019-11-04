Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.

04.11.2019 18:07
Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.

Kaynak: AA

VİDEO: Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
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