Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti.
04.11.2019 18:07
Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri Başbakanlık ofisinin bulunduğu binaya yürümek isteyen göstericilere müdahale etti. Göstericiler, başkentin merkezinde bulunan Başbakanlık ofisi yakınlarındaki Alavi Köprüsü'nde lastikleri ateşe vererek yolu trafiğe kapattı.
Kaynak: AA
VİDEO: Irak'taki hükümet karşıtı gösteriler