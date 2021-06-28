Irak'taki Hizbullah Tugaylarından, ABD güçlerine yönelik saldırıları artırma tehdidi
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Irak'taki Hizbullah Tugaylarından, ABD güçlerine yönelik saldırıları artırma tehdidi

Irak'taki Hizbullah Tugaylarından, ABD güçlerine yönelik saldırıları artırma tehdidi
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), ABD'nin dün Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak ülkedeki ABD güçlerine yönelik saldırıları artırma tehdidinde bulundu.

Irak'ta Şii milis gücü Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları), ABD'nin dün Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine düzenlediği hava saldırısına misilleme olarak ülkedeki ABD güçlerine yönelik saldırıları artırma tehdidinde bulundu.

ABD'nin düzenlediği ve 4 milisin öldüğü saldırıyla ilgili Hizbullah Tugaylarının Güvenlik Sorumlusu Ebu Ali el-Askeri Twitter hesabından açıklama yaptı.

Askeri, ABD'nin tutum ve yaklaşımındaki aşırılığa kınamayla değil fiille karşılık verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hizbullah Tugayları Sorumlusu Askeri, şu ifadeleri kullandı:

"Cesur mücahit kardeşlerimizin, bu kibirli tiranın (ABD) burnunu yere sürtmesi gerekiyor. Bu da vurulacak darbelerin çıtasını sürekli yükseltmek, operasyonların sıklığını artırmak ve düşmanın karargahları ve üslerindeki gizli noktalara yoğunlaşarak olur."

Askeri ayrıca Irak güvenlik güçlerine, ülke topraklarının "işgalciden" kurtarılması için direniş saflarındaki kardeşleriyle çalışma çağrısı yaptı.

ABD güçleri, dün Irak-Suriye sınırında bulunan Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısı düzenlemişti. Haşdi Şabi tarafı, bu saldırıda 4 milisin öldüğünü açıklamıştı.

Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul de söz konusu saldırının Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve bunu reddettiklerini açıklamıştı.

Hizbullah Tugayları ya da "Irak Hizbullah'ı" olarak bilinen İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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