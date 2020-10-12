Irak'taki Hizbullah Tugayları'ndan "hazır olun" çağrısı

Irak'ta Hizbullah Tugayları, ABD askerlerine karşı yürütülen operasyonu durdurduğunu açıklamasının ardından mensuplarına havadan ve karadan operasyonlar için "hazırlıklı olun" çağrısında bulundu.

Irak'ta Hizbullah Tugayları, ABD askerlerine karşı yürütülen operasyonu durdurduğunu açıklamasının ardından mensuplarına havadan ve karadan operasyonlar için "hazırlıklı olun" çağrısında bulundu.

Irak'ta ABD askeri üsleri ve misyonlarını hedef alan ve İran'a yakınlığıyla bilinen Hizbullah Tugayları, Asaib Ehli Hak ve el-Nuceba gibi silahlı grupları çatısı altında barındırdığı iddia edilen Iraklı Direniş Grubu, saldırılarına ara verdiğini duyurmuştu. Irak Hizbullah Tugayları Güvenlik Sorumlusu Ebu Ali el-Askeri tarafından yapılan yazılı açıklamada, bütün mensuplarına silahlarını ABD askeri üslerine doğrultmaya ve havadan ve karadan vurmaya hazır olmaları çağrısında bulundu. ABD askerlerini ülkeden çıkarana kadar mücadeleye davet edileceğini belirten el-Askeri, örgüt üyelerinden ülkedeki bazı ABD üslerini sürekli ziyaret eden İsrail heyetlerini vurmaya odaklanmalarını istedi. Irak Hizbullah Tugayları, Irak Direniş güçlerini hedef alan herhangi bir saldırıya karşılık verme tehdidinde bulundu. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı