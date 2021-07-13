Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi
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Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi

Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Irak'ın Nasıriye vilayetinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Irak'ın Nasıriye vilayetinde bulunan Zikar kentinde korona virüs (Covid-19) hastalarının kaldığı İmam Hüseyin Hastanesi'nde akşam saatlerinde yangın çıkmıştı. Zikar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 87'ye yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, 50'den fazla yaralı olduğu öğrenildi.

Yangının ardından Zikar İl Sağlık Müdürü Saddam El-Tavil Sağlık Bakanlığına istifa dilekçesini sunarken, Irak hükümetinden henüz bir açıklama gelmedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta geçen nisan ayında çıkan benzer bir yangında 82 kişi hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi
Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi
Son dakika haberi! Irak'taki hastane yangınında can kaybı 87'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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