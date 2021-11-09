Irak'taki Fetih Koalisyonu lideri Amiri "ülkenin daha fazla gerilimi kaldıramayacağını" belirtti

Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen ve seçim sonuçlarını kabul etmeyen Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri, ülkenin daha fazla gerilimi kaldıramayacağını belirterek "sükunet" çağrısında bulundu.

Amiri, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede yaşanan gerginliğin çözümünün "barışçıl gösterilere yönelik ihlaller ve Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin evinin hedef alındığı saldırıya ilişkin oluşturulan teknik komitelere ve yargıya" bırakılması gerektiğini kaydetti.

Fetih Koalisyonu lideri, "Hepimiz yargıya ve adaletine güveniyoruz. Herkesi sükunete davet ediyoruz. Çünkü Irak daha fazla gerilimi kaldıramaz. Güvenlik ve istikrarı korumak, herkesin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kazımi'nin evi silahlı insansız hava aracıyla vurulmuştu

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde sandalye sayısı 48'den 16'ya düşen Fetih Koalisyonu ile Şii milis gücü destekçileri seçim sonuçlarına itiraz ederek gösteriler başlatmıştı.

İran'a yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu lideri Amiri, seçim sonuçlarında oynandığını ileri sürerek, "Bedeli ne olursa olsun oynanmış ve sahtekarlık karışmış bu seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen İran'a yakın grupların 5 Kasım'da Bağdat'taki Yeşil Bölge önünde düzenlediği gösterilerde bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine İran'a yakın bazı gruplar ve Şii milis güçleri, Başbakan Kazımi'yi sert bir dille eleştirmiş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Pazar günü sabaha doğru da Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi, silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Başbakan saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Haberi Kaydet