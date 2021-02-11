Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi

11.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:22
Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen Ezidi heyeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da içeren güvenlik anlaşmasının ivedilikle uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen Ezidi heyeti, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da içeren güvenlik anlaşmasının ivedilikle uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani, Erbil'in Salahaddin kasabasındaki konutunda, Ezidilerin ruhani lideri Hazım Mir Tahsin Beg ve beraberindeki Ezidi dini meclisi üyeleri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Sincar ilçesinin durumu, Ezidilerin yaşamının normalleşmesi ve bunun önündeki engeller ele alındı.

Ezidi heyeti, Barzani'den, IKBY ve Irak merkezi hükümeti arasında Sincar'ın güvenlik durumuyla ilgili yapılan anlaşmanın en kısa sürede uygulamaya konulması için tüm çabalarını ortaya koyması talebinde bulundu.

Konuk heyetin tüm taleplerini desteklediğini belirten Barzani de Sincar Anlaşması'nın uygulanması gerektiğini ifade etti.

Sincar Anlaşması

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, dün yaptığı açıklamada, Sincar Anlaşması'nın hala uygulamaya konulmadığını, PKK'yı kastederek, yasa dışı güçlerin ilçede varlık göstermeye devam ettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Osman Kavala Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Barış Manço Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak'taki Ezidiler PKK'nın bölgeden çıkarılmasını da öngören Sincar Anlaşması'nın uygulanmasını istedi - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:29:34. #1.15#
title