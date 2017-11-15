Irak'taki Depremzedeler İçin Batman'dan 1 Tır Yardım Yola Çıktı

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Batman Belediye Başkanlığına görevlendirilen Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatlarıyla Irak'ın Süleymaniye kentindeki depremzedelere 1 tır dolusu yardım gönderildi.



Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.2'lik deprem sonrası mağdur olan Irak vatandaşlarına Batman Belediyesi'nden 1 tır gıda yardımı yola çıktı. Depremzedeler için bin adet battaniye ve gıda yardımında bulunan Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yardım tırının gün içerisinde deprem bölgesine ulaşacağını söyledi. Yardım tırını uğurlamaya gelen Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy "Irak'ın Süleymaniye kentinde 7,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu tür doğal afetler insanlık dramıdır bu deprem bütün ulusumuzu da bir acıya boğmuştur. Bu tür afetlerde insanlık dramında tüm insanların bir birine dayanışma içerisinde olması herkesin elinden geleni yapması önemli bir insanlık görevi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında o bölgede yaşayan insanlar da tabi ki bizim kardeşlerimizdir. Oradaki kardeşlerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük ve gördüğünüz gibi ilk etapta bin battaniye gönderdik. Şimdilik 1 tır yani 25 tonluk bir gıda malzemesini bugün itibari ile oraya sevk ediyoruz. Tırımızın 700 kilometrelik yolu var ve bugün içerisinde ilerleyen saatlerde orada olacak. Bu konudaki çalışmalarımızda Kızılay ile birlikte işbirliği içerisindeyiz. Kendilerine de katkılarından ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardım Kızılay organizasyonu altında götürülmektedir. Kızılay yetkilileri ile temas halindeyiz. Oradaki insanlar için üzerimize düşün bir şey olursa bunu karşılamak için de imkanlarımız ölçüsünde elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Yaptığımız değerlendirmelerde bu yardımın devamının da gelebileceği konusunda bir tablo ortaya çıktı. Ancak oradaki durum bunu belirleyecek. Yardımlarımıza devam edeceğiz. Orada yaşayan herkese Allah'tan kolaylık diliyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Oradakilerin günlük yaşamlarını normale dönüştürmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini vurgulamak istiyorum" dedi.



Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'un açıklamalarının ardından yardım tırı Irak'a gitmek üzere yola koyuldu. - BATMAN