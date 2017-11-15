Irak'taki Deprem

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Enkaz detayları

Çocukların oynaması

Depremzede vatandaşın konuşması SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde en çok zarar gören Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesinde afetin bölge halkı üzerindeki etkisi devam ediyor. İlçe sakini afetzedeler, geceleri dışarıda kaldıklarını, deprem korkusunun hala üzerlerinde olduğunu belirttiler.