Irak'taki Deprem
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Enkaz detayları Çocukların oynaması Depremzede vatandaşın konuşması SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde en çok zarar gören Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesinde afetin bölge halkı üzerindeki etkisi devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Enkaz detayları
Çocukların oynaması
Depremzede vatandaşın konuşması SÜLEYMANİYE - Irak'ta meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremde en çok zarar gören Süleymaniye iline bağlı Derbendihan ilçesinde afetin bölge halkı üzerindeki etkisi devam ediyor. İlçe sakini afetzedeler, geceleri dışarıda kaldıklarını, deprem korkusunun hala üzerlerinde olduğunu belirttiler.