Irak'taki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
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Irak'taki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü

Irak'taki DEAŞ operasyonunda 3 terörist öldürüldü
Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük kentinin güneyinde Irak Federal Polis gücü tarafından DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Havice ilçesi yakınındaki Vadi Şay bölgesinde düzenlenen operasyonda 3 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Operasyon kapsamında teröristlerin kullandıkları çok miktarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği aktarılan açıklamada, operasyonun kırsal bölgede sürdüğü kaydedildi.

DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Terör DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Makram Ghareeb

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