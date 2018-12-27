Irak'taki Bazı Gruplardan Trump'ın Sürpriz Ziyaretine Tepki

Şii Asaib Ehli'l Hak Örgütü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Irak'a yaptığı sürpriz ziyareti eleştirirken, Islah ve İmar Grubu ise ziyaretin Irak topraklarına açık bir ihlal olarak nitelendirdi.

Ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays El Hazali, "Trump'ın diplomatik normları göz önünde bulundurmadan yaptığı ziyaretin, ABD'nin Irak'taki projesinin neler olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor" dedi. İran'a yakınlığıyla bilinen Hazali açıklamasında "Iraklıların buna karşı cevapları birliklerini parlamento kararıyla ülkeden çıkarmak olacak. Eğer çıkarmak istemezsen bizim 2011'de yaptığımız gibi birliklerini başka yollarla çıkarmaya gücümüz vardır" şeklinde konuştu.

Irak Meclisi'ndeki Islah ve İmar Grubu ise Trump'ın ziyaretinin Irak'ın egemenliğini ihlal olarak nitelendirdi. Grup Başkanı Sabah el-Saidi yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Anbar ilindeki Aynul Esed üssüne yaptığı ziyareti eleştirerek "Ülkenin egemenliğini hiçe sayarak ABD'nin bir eyaletine gider gibi Trump'ın Irak'a gelmesi açık bir ihlaldir. Irak Meclisi'ni, bu ihlali görüşmek için Trump'a haddini bildirmek ve ABD işgalinin sona erdiğini bildirmek için acil toplanmaya çağırıyoruz" dedi.

Öte yandan, Anbar İl Meclisi'nin Trump'ın kente yaptığı gizli ziyareti görüşmek için toplanması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün gece Irak'a yaptığı sürpriz ziyaretin ardından açıklama yapan Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi, "Ziyaretten haberdar edildik" demişti. - ERBİL

Kaynak: İHA