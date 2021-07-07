Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlendi

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.