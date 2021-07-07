Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlendi
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Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" üstlendi

Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıyı Şii milis grup 'El-Mühendis'in İntikam Tugayı' üstlendi
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı bir Şii milis grup üstlendi.

İran'a yakınlığıyla bilinen Şii milis gruplara ait sosyal medya hesaplarından yayımlanan açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlenen roketli saldırının geçen yıl ABD saldırısında öldürülen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in adını taşıyan "El-Mühendis'in İntikam Tugayı" adlı grup tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 12.30'da Ayn el-Esed Üssü'ne 14 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üsse ve çevresine düştü. İlk belirlemelere göre 3 kişi hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

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